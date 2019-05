Horoscop WEEKEND SPECIAL 17-19 MAI 2019. NOI TRANSFORMĂRI intense sub LUNA PLINĂ în apele adânci de Scorpion!

Luna are o energie magnetica puternica ce influenteaza miscarea valurilor marilor si oceanelor precum si fluxurile de lichide din corpurile noastre, dat fiind ca suntem facuti din apa peste 80%. Cand Luna este plina, magnetismul sau este la maxim si tot ce avem activ in viata se amplifica.

De aceea Luna plina este imbibata de semnificatii si in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, de unde si termenul de "lunatic", pentru spirituali Luna plina este un moment de mare oportunitate, dezvoltare si activitate a sufletului si fiintei. Oricum, este un moment de mare atentie si prezenta !

Un om constient nu se teme de Luna plina pentru ca stie ca ea ii reflecta amplificat ceea ce are el de vazut, eliberat si transformat.

Sa folosim magnetismul Lunii pline in avantajul nostru, dand la o parte tot ce nu ne mai serveste : conceptii, obiceiuri, relatii, situatii. Datorita puternicului sau magnetism, putem atrage acum si ceea ce ne dorim !

Ca un semn fix si zodie de apa, Scorpionul, gazda Lunii pline florale de mai 2019, este puternic si determinat. Nu cedeaza, este rezistent la schimbare si poate fi foarte incapatanat. Scorpionul coordoneaza sexul, banii, secretele si ciclul vietii si al mortii, finalurilor si noilor inceputuri. Ne coordoneaza instinctele de supravietuire si dorintele primitive, subiecte care sunt deseori tabu si dificil de vorbit despre ele. Relatiile pot ajunge in puncte de criza pentru ca sentimentele primare se pot trezi sub o Luna plina in Scorpion. Ca semn de apa, Scorpionul este si vindecaot. Daca permiti ca lucrurile sa iasa la iveala, ele au sansa sa se vindece. Daca ele raman in tine, ele vor supura ca un puroi de la o rana netratata.

Scorpionul este si detectivul zodiacului, cu o dorinta de neoprit pentru adevarul gol golut, oricare ar fi el. Asadar, aceasta Luna plina iti poate aduce in calea ta revelatii puternice. Fara jumatati de masura cand e vorba de Scorpion! Acest weekend iti poate revela cel mai bun mod de a-ti transforma viata si de a scapa de ce este ne-esential, chiar daca asta inseamna ca esti dus la extreme pentru a reusi.

Ce inseamna Luna plina florala din mai 2019 ?

Aceasta Luna plina are o semnificatie speciala si reprezinta initierea samanica in care elemente intunecate ale sufletului ies la suprafata pentru a fi vazute, transmutate sau eliberate. Orice se intampla acum, fie in viata personala sau in munca, te va forta sa te asezi si sa observi orice furie, pofta sexuala, gelozie, rusine sau frica si sa faci ceva cu ele. Poate fi vorba de experiente transformatoare pentru ca implica o cantitate uriasa de energie ca sa suprimi emotii dificile ! Insa dupa ce o eliberezi si te eliberezi de ea si de nevoia de a o cara, te vei simti invigorat, imputernicit si capabil sa te relationezi la ceilalti mult mai profund si autentic.

Cand Luna in Scorpion este plina avem intotdeauna Soarele in Taur, semnul opus Scorpionului. Acest lucru aduce un contrapunct pentru intensitatea emotionala a Scorpionului, reamintindu-ti sa ramai calm si sensibil si sa iti mentii ambele picioare pe pamant. Este intelept acum si sa fii cu ochii pe cheltuieli pentru ca Taurul si Scorpionul conduc banii. Imaginea este aceea de placeri intense facute in exces, generozitate pana la limita vinovatiei si totul peste limita, oferind un spectacol opulent si fantasmagorci!

Taurul, semnul opus Scorpionului, in care e Soarele, joaca un rol important acum : vrea o viata pasnica, siguranta, stabilitate, serenitate. Mottoul sau este : nu agita corabia, sa ne pregatim sa economisim bani pentru viitor, sa ne pregatim cu tot ce putem pentru orice eventualitate ce ne poate zdruncina stabilitatea. Taurul uraste sa fie surprins si incearca sa acumuleze posesiuni si valori care sa ii dea starea de siguranta. Daca nu are un cuib al sau, va fi foarte agitat pana cand il va avea.

Scorpionul pe de alta parte, semn in care e Luna plina acum, doreste sa elimine orice care nu mai are vreo valoare. Vrea sa treaca de suprafata, sa scuture toate scheletele din dulap si sa le aduca la lumina. Nu te poti ascunde de sinele tau interior pe durata acestei Luni pline. Toate secretele iti vor iesi la lumina. Tu poti incerca sa eviti asta, dar nu va fi placut. Natura Scorpionului este sa sape dupa tot ce e nesanatos si sa se confrunte cu lucrurile neplacute si tot evitate, poate chiar influente din copilarie ce si-au pus amprenta negativ pe relatiile vietii.

Cum sa folosesti energia acestei Luni pline in Scorpion

Scorpionul te incurajeaza sa iti infrunti fricile, sa iti gasesti siguranta in tine si nu in ce posezi. Poate iti vei pune la chestionat care iti sunt adevaratele valori. Ce inseamna siguranta pentru tine ? Sunt multi oameni bogati si celebri care mereu cauta mai mult. Niciodata nu le e suficient. La care moment poti spune : Este suficient pentru mine ?

Aceasta Luna plina este buna pentru a face schimbari radicale in viata ta. Deciziile si alegerile pe care le faci in aceasta perioada sub influenta Lunii pline vor fi finale. Nu va fi loc de intors. Scorpionul vine dupa Balanta care merge pe nuante de gri : "care e opinia ta ? ai vrea sa discutam despre asta?" etc, in timp ce Scorpionul vede lumea in alb si negru. Daca cineva i-a fost infidel, acesta este sfarsitul. Fara discutii, fara reveniri, este gata. Aceasta este tipul de energie care te influenteaza si ti se cere sa manifesti pe durata acestei Luni pline.

Luna plina in Scorpion poate declansa finaluri si separari in viata ta, pentru a face loc clar unei renasteri. Tine minte, daca iti asumi riscul sa iesi din ce nu te mai face fericit si nu mai astepti cai verzi pe pereti, traind din amintirile trecutului, te deschizi spre noi posibilitati. Faci spatiu. Cand exista spatiu, Universul il umple mereu cu ceva mai bun. Acesta este beneficiul acestei Luni pline.

Iata horoscopul acestor zile de weekend sub aceste influente astrale:

Horoscop weekend. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Atmosfera devine fierbinte intre tine si partener sau intalnire, asa ca te poti gandi la un singur lucru – sa faci din aceste zile si nopti clipe de pomina. Pune pauza pe orice alt plan si pune la cale o reuniune romantica cu prioritate. Daca esti singur, puterile de atractie sunt mari, deci imbraca-te in hainele in care te simti cel mai sexy si fii deschis sa intalnesti pe cineva nou. El sau ea abia asteapta sa vada ce fel de persoana esti, mai ales ca poti fi remarcat din partea opusa a unei incaperi, deci sa arati cel mai bine ! Poti sa dai gata un partener potential cu ce persoana desteapta esti dar asta dupa ce ii captezi privirea. Citeste-ti si horoscopul zilei aici!

Horoscop weekend. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Partenerul tau ar putea detine toate cartile bune ale jocului ; cu toate acestea, tu esti cel/cea care va schimba jocul cu o miscare neasteptata. Se poate crea o dinamica foarte interesanta intre tine si partener sau cineva cu care vei interactiona indeaproape in acest weekend. Este un timp excelent sa reamintesti altora sa nu te ia de buna. Luna plina este in zodia opusa tie, deci tu ai nevoie de oameni mai mult decat crezi. Astfel, fii atent cu nevoile lor si gaseste o maniera sa va intelegeti in armonie. Citeste-ti si horoscopul zilei aici!

Horoscop weekend. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aspecte ce tin de munca si starea ta de bine vin in atentie maxima sub razele Lunii pline transformatoare a Scorpionului. Nu mai tine sa vii cu scuze puternice de ce nu te tii de programul de fitness sau miscare fizica. Priveste la ce functioneaza si ce nu functioneaza pentru tine si adapteaza-ti regimul si programul in consecinta. La fel se aplica si pentru sarcinile tale de zi cu zi. Fii in cautare de moduri de a aduce imbunatatiri in rutina ta pentru ca totul sa mearga mai usor. Aceste abordari practice de viata sunt in interesul tau ca sa aduci ce ai mai bun in tot ce faci. Citeste-ti si horoscopul zilei aici!

