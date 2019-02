Horoscop zilnic 4 februarie 2019. Ce vă pregătesc astrele pentru ziua de luni

BERBEC

Se poate s-aveti emotii la un interviu, sau in timpul unui examen, dar veti depasi cu bine momentul si-o sa va atingeti obiectivele. Se poate sa va indragostiti lulea de cineva care se poate instala cu arme si bagaje in viata voastra.

TAUR

V-ati pus de acord cu partenerii de afaceri in privinta conditiilor contractuale si o sa semnati sau veti prelungi un contract pe termen lung. Poate veti reusi sa-l intelegeti pe partenerul de viata care este mult mai solicitat la job in perioada asta, dar or sa revina vremurile bune si acasa.

GEMENI

O sa fiti cooptati intr-o activitate extraprofesionala si veti face dovada unor inalte competente si-or sa apara si banii, dar si altfel de recompense. O sa iesiti la un tete-a-tete diseara, c-aveti multe de povestit cu fiinta iubita si poate vreti sa-i spuneti ceva foarte important.

RAC

Va aflati intr-un varf de forma si ati vrea sa rezolvati o sumedenie de lucruri care sunt demult in topul prioritatilor dar abia acum o sa va ocupati, in sfarsit, si de ele. E posibil sa incasati bani dintr-o sursa particulara, poate fi o colaborare care sa v-asigure un castig de durata.

LEU

Posibila intalnire de afaceri si o sa picati de acord cu partenerii cu care lucrati asupra unor aspecte mai delicate si o sa fiti incantati de rezultate. Un telefon, un mesaj, o intalnire si poate iesiti chiar la o plimbare.

FECIOARA

Banii pe care-i asteptati or sa soseasca si-o sa va platiti darile, faceti aprovizionarea si puneti deoparte pentru week-end, sa iesiti cu ai vostri pe undeva. O iesire la masa in oras, ori la film o sa v-ajute sa aduceti mai multa caldura in relatia de suflet.

BALANTA

Se poate sa plecati in strainatate fie in interes de serviciu, fie ca sa va plimbati, sa admirati peisajul, sa faceti si un shopping de relaxare. O revedere emotionanta, fiinta iubita va face o surpriza, va invita pe undeva, la munte sau dincolo de granita, in weekend.

SCOPRION

Va cointereseaza niste fosti parteneri de afaceri sa lucrati la un proiect care v-ar aduce beneficii dar vedeti cum stati cu timpul si cu restul activitatilor din particular. O sa va puteti recupera banii imprumutati daca lasati toata jena la o parte si-i sunati pe datornici, ca doar asa va acordati o sansa.

SAGETATOR

O sa contribuiti cu o idee ingenioasa ca sa-i uniti pe membri grupului din care faceti parte, sa lucrati in conditii civilizate, sa-si faca toata lumea treaba. Relatia cu fiinta iubita trece printr-o perioada mai zbuciumata dar o sa va adaptati din mers - v-ajuta spontaneitatea.

CAPRICORN

Posibila reusita in plan profesional si o sa va implicati intr-un proiect nou, si care sa iasa din prima, fara cusur - e momentul sa va re-inventati. O sa reglati comunicarea sufleteasca atat cu prietenii, cunoscutii, cat si cu omul pe care-l iubiti - asta a fost tema pentru acasa data de Venus.

VARSATOR

Veti gasi solutii ingenioase, ca de obicei, atat la slujba, cat si in viata personala si o sa faceti progrese, veti castiga si bani, intrati intr-o alta etapa de viata. Intalnire cu cineva de care depinde viitorul vostru in casnicie sau urmeaza sa faceti pasul si o s-aveti o discutie pe tema asta.

PESTI

E posibil sa va intre bani, sa faceti plati si sa evaluati situatia financiara ca sa v-ajunga banii pana la sfarsitul anului, ca poate aveti de platit rate. Poate veti amana o intalnire de afaceri ca sa va odihniti sau o fi alta urgenta pe-acasa, in familie.