Horoscop zilnic DRAGOSTE: DUMINICĂ 19 MAI 2019. Ce iţi aduce liniştea de după Luna plina?

Ai aflat informatii care te-au facut sa gandesti si vezi ce merge si ce nu ? Ce se poate salva pentru viitor si ce trebuie pus in cutia cu amintiri ? Astazi iesim din aceasta energie pentru ca Luna se muta in optimistul Sagetator care e mereu orientat spre a privi in viitor. Poate se lasa cu o aventura romantica azi, cine stie ? e pregatim sa ne scufundam in starea buna adusa de vizionarul Sagetator si sa primim emotii care ne fac inimile sa cante si indoielile sa plece departe de noi. Seara poate aduce multe vise implinite si fantezii traite cu bucurie. Chiar e timp pentru romantism si magie !

Astazi poate fi ziua care schimba totul! Vrei detaliile picante zi de zi ? Fii la curent cu horoscopul tau zilnic de dragoste!

Iubirea este motorul Universului si il umple cu bucurie, implinire si pasiune.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Da-ti azi permisiunea sa te bucuri de placerile simple ale vietii si asta te va duce spre o schimbare plina de inspiratie si in lumea ta romantica. Daca ai o minte deschisa vei avea si motivatia de a crede in conexiunile de iubire intamplatoare dar si in noile etape frumoase ale actualei tale relatii.

Un spirit revitalizat te face sa fii sexy si spontan, deci bucuros. Da drumul controlului si astfel atragi spre tine energie noua. Bucura-te de distractia care curge liber intre tine si cineva drag din lumea ta. Poate ca nici nu e nevoie sa faci ceva mai sofisticat decat sa te plimbi in natura si sa simti in inima ta ca ceva s-a schimbat.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Cel mai bun mod de a onora si rezolva o situatie mai complicata in amor este sa cauti simplitatea. Daca vezi ca se complica ceva in lumea ta romantica este si pentru ca procesezi in exces in minte ce se intampla intre tine si partener. Rezista tentatiei de a umple tu spatiul u ganduri si vorbe in timp ce astepti ca circumstantele romantice sa fie mai clare. Considera ca ai primit un mesaj cosmic acum : Ai rabdare si stai in linistea inimii si permite raspunsurilor sa se prezinte singure spre tine, decat sa fortezi tu si sa te impingi spre ele.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ia-ti timpul necesar sa rasucesti lucrurile de facut in aceasta zi de asa natura incat sa lasi loc si pentru a fi impreuna cu persoana draga tie. Sa stii ca poate nu vei fi in stare sa faci chiar tot ce ai de facut, in schimb poti avea oportunitatea sa fii flexibil si sa faci ceva ce e important pentru persoana aceasta. Cel mai mare cadou pe care il poti oferi in dragoste este prezenta ta : pana la urma totul este de a fi prezent intr-o conexiune si a participa. Astfel creezi amintiri memorabile care vor dainui pe vecie. Daca esti singur, retine acest sfat pentru cand vei fi intr-o relatie (in curand).

