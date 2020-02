Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 1 MARTIE 2020. Mesaje de la ingerii iubirii!

Fiecare persoana are propriii sai ingeri pazitori, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine.

Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au ingeri pazitori care le trimit necontenit semne si mesaje.

Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau "strafulgerari", flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea "discrete" ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.

Ingerii pazitori sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Indiferent ce dorinte ai pentru viitorul vietii tale amoroase, ingerii iubirii iti reamintesc faptul ca viata ta este chiar acum, nu mai tarziu, nu ieri, nu maine, nu cand vei fi batran. Viata ta nu este cand te vei muta in casa noua sau cand vine partenerul la tine sau ti se implineste alta dorinta. Viata ta este acum. Intotdeauna viata ta este data de clipa prezenta. In consecinta, ai face cel mai bine sa te decizi sa te bucuri de viata cu ce iti ofera ea in clipa aceasta, pentru ca nu are cum sa fie mai buna in viitor daca nu este mai buna acum. Clipa de maine se construieste INTOTDEAUNA pe vibratia clipei de azi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii iti spun ca pentru Univers nu conteaza daca vibratia pe care tu o emiti in exteriorul tau este drept raspuns la ceva ce traiesti chiar acum sau observi sau drept raspuns la ceva ce traiesti doar in imaginatia ta. Fie imaginatie sau realitate, fiinta ta simte acelasi lucru, deci emite un tip de vibratie in exterior. Ca atare, in ambele cazuri Universul iti accepta acest punct de atractie si il potriveste cu ceva similar, oameni, intamplari, situatii. Daca vrei sa atragi iubire, daca vrei sa mentii relatia de cuplu fericita, ai grija la ce te gandesti si ce emotii simti.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Cineva candva a spus "Universul mi-a oferit ceva cu mult mai bine decat mi-am imaginat eu". In completare, ingerii iubirii iti spun ca : Universul primeste de la tine toate informatiile cu privire la ceea ce iti doresti in materie de dragoste si inmagazineaza toate detaliile dorintei tale. Astfel, lucrurile pe care tu le ceri sunt pe cale spre tine. Insa tu trebuie sa le permiti sa si ajunga la tine in timpul perfect potrivit. Le permiti cu rabdare si ocupandu-te sa ai usa larg deschisa prin vibratia pozitiva pe care o trimiti la randul tau in Univers.

