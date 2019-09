Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 15 SPTEMBRIE 2019. Mesajul de la ingerii iubirii!

Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau "strafulgerari", flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea "discrete" ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.



Ingerii pazitori sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.



Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:



Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Nu poti invata lectiile altor oameni in locul lor. Ei insisi trebuie sa isi faca munca si o vor face atunci cand vor fi pregatiti. In schimb, tu sa ai grija de tine ca sa imi alimentez mintea – creatoarea realitatii tale de maine, cu informatii noi care imi construiesc o viata noua si orientata spre bucuria de a iubi si de a fi iubit, adaptata noii realitati ce se desfasoara in fata mea.



Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Nu folosi gunoiul mental de ieri ca sa iti creezi experientele de maine. Renunta la tot ce nu ti-a placut la trecut pentru ca stii ca orice a fost te-a ajutat sa devii omul care esti astazi. Accepta trecutul si apoi lasa-l sa ramana acolo, in trecut, cu tot cu gandurile, perceptiile si credintele limitative despre dragoste si relatii. Creaza ganduri noi si sanatoase si automat o viata noua, sanatoasa.



Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Elibereaza-te de fricile si limitarile altor oameni pe care le preiei, cu care te incarci si care te fac sa te indepartezi de frecventa dragostei. Fii constient ca ne influentam unii pe altii si in bine si in mai putin bine. Alege sa nu mai fii loial unor prietenii sau relatii, imprumutandu-le modul de a gandi limitativ. De aceea, sa ai propriile tale ganduri iubitoare ce iti creaza viitorul. Cum arata viitorul tau la capitolul dragoste si relatii ? Cum iti imaginezi, ce crezi iti construieste viitoarea realitate.



