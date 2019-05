Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, DUMINICA 26 MAI 2019. Mesajul tău de la îngerii iubirii!

Ingerii sunt entitati spirituale pe care ii poti simti daca esti ancorat in prezent. Ingerii pazitori te pot ghida prin mesaje, vise sau “strafulgerari”, flash-uri de inspiratie, meditatie sau simturi. Ingerii iti atrag intotdeauna atentia si iti lasa mesaje, insa acestea pot fi prea “discrete” ca sa le poti identifica. Insa, daca exersezi si te concentrezi pe aceste lucruri, incet-incet vei reusi sa le poti indentifica.

Ingerii pazitori sunt intotdeauna aproape si iti pot arata simbolic dragostea, aprecierea si suportul lor.

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie :

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Cat timp esti in viata, sa nu renunti niciodata la capacitatea ta de a visa si spera spre lucruri mai frumoase si mai mari. Da-ti voie sa visezi mare. Un vis intretinut zi de zi capata putere si energie si devine ca un recipient in care tu evoluezi. Atunci cand traiesti in visele tale, traiesti frumos.

Indemnul ingerilor iubirii : Fa-ti vise mari si cresti frumos in ele

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Sa vezi fiecare zi o noua oportunitate pentru iubire si sa iti vezi viata un lung sir de posibilitati si de clipe implinite in dragoste – iata un mod mai mult decat inaltator de a trai ! In orice clipa exista o noua sansa, un nou inceput, o noua idee, o noua directie. Viata te sustine si energia optimismului iti este, astfel, alaturi.

Indemnul ingerilor iubirii : Un an inseamna 365 posibilitati de implinire in iubire

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Oricat de mult visezi sa ai o viata implinita in dragoste, actiunea este cea mai importanta. Viata pe Pamant implica actiune constanta. Fa in fiecare zi cate un pas concret si vei vedea cum sub ochii tai infloreste propria-ti capodopera.

Indemnul ingerilor iubirii : Nicio opera de arta nu a fost creata de un artist lenes

Citeste continuarea pe Sfatulparintilor.ro