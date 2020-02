Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 27 FEBRUARIE 2020. Lupte pentru iubire!

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de dragoste de azi JOI 27 FEBRUARIE 2020. Luna este in Berbec, prima zodie din cele 12, zodia noului inceput, deci o luam de la capat in calatoria celor 28 zile ale ei. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este cazul. Este timpul sa iti accesezi curajul, sa actionezi fara ezitare, chiar daca e vorba de o confruntare. Insa din fericire, Venus este activa si ne indeamna sa ne luptam... doar pentru iubire.