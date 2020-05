Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 25 MAI 2020. Invinge inhibitiile!

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala ti se ofera sansa sa porti o discutie deschisa cu partenerul si sa abordati subiecte sensibile pentru amandoi. Daca esti singur, ia in calcul reluarea unei foste povesti de amor. Dupa cum stii, oamenii se mai schimba. Poate ca merita inca o sansa, nu crezi?

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile arata bine in viata ta sentimentala. Partenerul se afla intr-o dispozitie dragastoasa asa ca ii este usor sa-si dezvalui sentimentele pe care le are pentru tine. Profita la maximum de aceasta zi. Permite-i persoanei iubite sa te ajute sa uiti de grijile de zi cu zi bucurandu-va fiecare de compania celuilalt. Esti singur? Este o zi excelenta sa cunosti oameni noi. Printre acestia va fi cineva de pe care nu-ti vei mai putea dezlipi ochii. Sunt sanse mari ca situatia sa evolueze in directia dorita.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Fa tot ce poti pentru a-ti exterioriza sentimentele si sa-i arati partenerului cat de mult il iubesti. Vorbeste deschis despre problemele tale, ofera-i jumatatii tale posibilitatea de a te ajuta. Singur? Stai deoparte de fructul oprit si de relatiile clandestine. Daca secretul se afla nu te vei afla intr-o situatie prea buna.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.