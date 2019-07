Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MIERCURI 3 IULIE 2019. Venus intra in Rac. Cum iti influenteaza viata amoroasa?

Fii pe faza, nu iti face mari planuri si vezi ce iti aduce in fata Universul, recunoaste un nou drum, un nou mod de gandire, un final. Astazi o noua planeta intareste influenta Racului asupra noastra pentru aceasta luna iulie. Luna Noua si eclipsa de Soare au fost in Rac, Soarele este in Rac si acum Venus, planeta iubirii si relatiilor se muta in sensibilul Rac. Fiind la doar o zi dupa eclipsa, asta nu poate sa insemne decat un singur lucru: oricare ar fi noul inceput pe care il ai pe rol, dragostea joaca un mare rol in el!

Citeste in continuarea previziunile pentru fiecare zodie in parte!

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu intra intr-o perioada dificila, asa ca incearca sa reduci momentele de tensiune. Pastreaza-ti calmul, gandeste inainte sa actionezi si nu incerca sa fii prea apru. Daca esti singur, aminteste-ti ca nu este in regula sa fii impreuna cu cineva cu care nu ai nimic in comun. Iti vei irosi timpul!

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Sentimentele pe care le-ai tinut sub pres pana acum incep sa iasa la iveala unul cate unul. Preia initiativa si spune ce simti, ce te-a deranjat. Incurajeaza-ti partenerul sa faca la fel pentru a evita o explozie de tensiune. Evita comportamentul egoist. DAca esti singur, o intalnire iminenta te asteapta. Cineva din aturajul de la birou iti face ochi dulci.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile nu par deloc bine in relatia de cuplu. Fii mai deschis cu partenerul, spune ce simti, exprima-ti ingrijorarile. Nu face acuzatii, nu vei rezolva nimic. Schimba-ti tactica si vei putea ajunge la sufletului lui, ca sa te inteleaga. Daca esti singur, acum este un moment perfect sa socializezi, sa iesi in oras. Vei intalni multi oameni interesanti.

