Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SAMBATA 23 MAI 2020. Ce fantezii ai?

Iata un nou mesaj de la ASTRE pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata amoroasa poti vedea cu exactitate ce nu a functionat in trecut si sa-ti corectezi comportamentul. In acest fel, relatia de cuplu va avea numai de castigat. Azi este o zi numai buna pentru a face planuri pentru viitor. Esti singur? Ai oportunitatea sa intalnesti o multime de oameni noi. Ai curajul sa iesi din carapacea in care te-ai ascuns.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai sansa unei discutii importante cu partenerul de cuplu. Spune-i tot ce ai pe cap, dezvaluie-i toate lucrurile care te deranjeaza. Vei fi ascultat cu atentie si ajutat sa rezolvi toate problemele. Nu ti-ai gasit inca jumatatea? Deschide-ti larg bratele. Fii pregatit sa primesti, cat de curand, o persoana minunata in viata ta.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Din cauza faptului ca ai fost pus sub presiune in ultima perioada te-ai distantat de persoana iubita. Asa ca nu-i de mirare ca jumatatea ta se plange de faptul ca o ignori. Apeleaza la diplomatie si incearca sa te apropii mai mult de ea. Singur? Nu renunta. In curand vei intalni o persoana interesanta.

