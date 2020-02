Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru DUMINICA 9 februarie 2020. Mesaj NOU de la ingerii iubirii!

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten.

Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa. Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Poate ca esti epuizat. Poate ca esti descurajat. Poate ca nu te simti in apele tale. Indiferent cum esti si ce motiv ai, cea mai buna optiune pe care o ai la dispozitie este ca urmatorul pas pe care il faci sa fie unul pozitiv. Alege sa schimbi minutul urmator ca sa nu fie la fel cu cel ce a trecut. Chiar nu trebuie sa fie la fel ora dupa ora, zi dupa zi. Chiar poti sa fii bine maine, indiferent cum ai fost ieri sau azi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Inainte de a irosi timpul pe furie, resentiment, ura, frica sau invidie, gandeste-te cat de pretios si de neinlocuit este timpul zilei de azi. Uneori provocarile cu care te confunti nu sunt mici si nici de neglijat. Uneori e nevoie de rabdare si credinta ca sa treci cu bine prin ce iti cauzeaza emotii negative distructive. Dar la fel de valabil este ca tu alegi cu ce iti umpli clipele. Gandurile si atitudinea pozitiva genereaza intotdeauna rezultate pozitive.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu este egoist sa te bucuri de viata. Nu este egoist sa iti amintesti de tine des si sa iti dai voie sa faci acele lucruri ce iti aduc mare placere. Ce este egoist este sa insisti sa ramai negativ in ciuda tuturor posibilitatilor, oportunitatilor si cadourilor aflate la dispozitia ta permanenta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.