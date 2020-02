Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru JOI 13 FEBRUARIE 2020. Zi de vindecare

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu se desfasoara in termeni buni, iar sansele sa se imbunatateasca sunt foarte mari. Partenerul iti face o surpriza romantica ce va duce la gesturi reciproce de afectiune. Daca esti singur, se anunta vesti bune. Jumatatea perfecta este aproape de tine!

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In viata personala ar trebui sa oferi mai mult decat primesti in relatia de cuplu pentru ca pana acum esti mult pe plus. In orice cuplu de succes comunicarea este cheia. Daca esti singur, ai putea fi surprins placut de cineva de la birou.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Deschide inima in fata dragostei, daca vrei ca iubirea sa pluteasca in aer. Iar relatia de cuplu chiar are nevoie de putin aer proaspat. Azi este o zi numai buna pentru a o petrece in compania persoanei iubite. Singur? Accepta invitatia pe care o vei primi azi. Distreaza-te alaturi de prieteni pentru ca te asteapta o surpriza placuta.

