Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru JOI 3 OCTOMBRIE 2019. Ce conversaţii urmeaza în relaţii?

JOI 3 OCTOMBRIE 2019 este ziua cea mare a acestei saptamani in care Pluto cel indepartat dar puternic iese din stationarea retrograda a acestui an in Capricorn (zodie in care se afla pana in 2024) si in care Mercur, planeta comunicarii si gandirii, intra in intunecatul dar necesarul Scorpion. Sa ne pregatim pentru alt tip de conversatii de acum incolo!