Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MARŢI 26 noiembrie 2019. Ce aduce în amor Luna Nouă în Săgetator

Adevaratele schimbari nu se vor intampla pana de Craciun si Anul Nou si Sagetatorul condus de Marele Benefic Jupiter ne promite mult noroc!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Desi relatia de cuplu trece printr-o perioada frumoasa, viata ta este plina cu probleme si supusa unor multime de obligatii. Din aceasta cauza iti este greu sa te relaxezi si sa te bucuri de ce ai. Asa ca este momentul sa scapi de toate influentele negative si sa te concentrezi pe momentele magice pe care le traiesti in compania jumatatii tale. Daca esti singur, ai grija sa nu te inchizi in casa. Accepta toate invitatiile si iesi in oras: doar asa ai o sansa sa gasesti ceea ce cauti.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu este strabatuta de tensiuni intense. Jumatatea ta se simte neglijata, iar tu reactionezi urat. Insa daca stai si te gandesti vei vedea ca are dreptate, ca anumite zone din viata ta ti-au monopolizat atentia. Recunoaste! Apoi fa un efort si petrece mai mult timp de calitate in compania persoanei iubite, chiar daca iti va fi greu sa gestionezi si alte proiecte in care te-ai implicat. Si daca esti singur, nu mai lasa sa treaca vreo zi fara sa-i dezvalui sentimentelele persoanei de care te-ai indragostit. Ia-ti, asadar, inima in dinti si fa primul pas.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Poate fi o idee buna sa gandesti de doua ori inainte de a deschide gura pentru ca vorbele tale ar putea rani persoana iubita. Orice greseala pe care o faci acum ar putea atarna greu mai tarziu. Asa ca stai departe de orice dispute si tensiuni chiar daca nu esti de acord cu ceea ce spune partenerul. Este mai bine sa respiri adanc si sa treci cu vederea toate acestea. Singur? Risca si abordeaza persoana pe care ai pus ochii pentru ca vei avea numai de castigat.

