Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 2019. Saturn iese din retrograd. Ce aduce în relaţii?

MIERCURI 18 SEPTEMBRIE 2019 e ziua in care serioasa si batrana planeta Saturn iese din miscarea retrograda in care a fost din aprilie 2019. Aceasta miscare este importanta pentru dinamica astrala si influenta asupra noastra. Din aprilie pana in prezent, ai avut timp destul sa iti reprivesti planurile si sa iti reconsideri abordarile.