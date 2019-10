Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 30 octombrie 2019. Venus şi Mercur se întalnesc. Ce îţi aduc în amor

MIERCURI 30 OCTOMBRIE 2019. Mercur si Venus se intalnesc azi in Scorpion. Cele doua planete personale ce ne influenteaza comunicarea si iubirea/relatiile s-au mai intalnit in septembrie in Fecioara, insa acum Mercur este aproape ca si retrograd si intreaga lume isi tine respiratia. Esti pregatit sa afli ce iti aduce aceasta intalnire magica in amor?