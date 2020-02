Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru SAMBATA 8 FEBRUARIE 2020. Energie speciala!

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul de dragoste pentru azi, SAMBATA 8 februarie 2020. A sosit noaptea mult discutata si asteptata, a Lunii pline de februarie, numita si Luna plina a zapezii, ce are loc in acest an in Leu. Luna plina in Leu va avea intensitate maxima in dimineata zilei de duminica, ora 9:33, deci toata noaptea de sambata spre duminica ea va raspandi energia speciala spre noi.