Horoscop zilnic DUMINICA 9 FEBRUARIE 2020. Energia Lunii pline in Leu ne inconjoara!

Si atunci apare Leul, intr-o forma sau alta, fie ca gazda a Lunii pline, fie ca gazda a Soarelui ce il conduce sau a altor planete. Ca sa nu uitam cat suntem de speciali si unici in proprii ochi. Dar inima ta stie acest adevar. Cu Luna plina in Leu din aceasta dimineata, inca ai ocazia sa iti amintesti si tu, asta daca nu s-a intamplat deja de aseara o asemenea constientizare.

Poate ca ai avut si ai parte de iubire minunata, e firesc pentru ca esti demn de a fi iubit.

Poate ai avut parte de o petrecere pe cinste, e firesc pentru ca esti demn de a avea prieteni si companie buna. Poate ca inima ta a cantat si canta de fericire ca ti-ai amintit de ea. Sau poate ca ai fost epuizat in ultima vreme de o anumita abordare, de un anumit stres, de un anumit fel de a interpreta lucrurile care a dus la ganduri lipsite de iubire ce te tin in iad. Luna plina in Leu vine si te scoate din acest iad si te duce spre iubirea de sine si de viata. Simti ? Traieste aceasta zi ca si cum simti si este adevarul tau cel mai de pret. Esti liber.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dedicarea ta totala la un proiect curent te ajuta sa realizezi tare multe dar aceasta distributie limitata a timpului tau doar in aceasta directie risca sa lase zone nesupravegheate. Ai grija ca partenerul sau viitorul partener sa stie ca de fapt nu il/o neglijezi si nu ti-ai pierdut interesul. Explica situatie si nu fii ambiguu sa rostesti ce valoare are aceasta persoana in viata ta. Fa planuri solide sa petreceti clipe placute si romantice azi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Marinimia ta te-a dus departe in viata, mai departe decat realizezi. In timp ce altii se umfla in pene cu succesul lor, determinarea ta tacuta si eforturile sincere nu ti-au adus asa de multa faima in lumina si atentia altora, dar chiar conteaza asta ? Nu te ajuta sa te enervezi ca altii primesc laude si ovatii. Tu tine-ti focusul pe ce conteaza cu adevarat si fii mandru ca ai substanta, nu doar stil.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Separarea dintre familie si cariera incepe sa se mai estompeze si asta nu e ceva rau deloc. Daca permiti sa amesteci aceste doua lumi acum, vei putea functiona mai eficient in ambele. Vei putea sa fii intreg si complet, deci ideile tale vor fi si mai valoroase si emotiile mai complete. Imbratiseaza aceasta schimbare de perceptie a vietii si incearca sa impingi anxietatile nefondate la o parte. Vin lucruri si vremuri bune.

