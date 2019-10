Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 13 OCTOMBRIE 2019. La noapte este Luna plina in Berbec!

Luna plina in Berbec de la noapte semnaleaza miscare tot inainte si actiune pe toate fronturile ! Sa ramanem la fel nu este o optiune, pur si simplu. Schimbarea este imperativa. Este timpul sa iei o decizie, sa inlaturi alte opinii care te-au definit pana acum si nu sunt adevarul tau. Luna este in cuadratura si cu Nodurile Lunare si cu Saturn, deci exista din nou si o mana karmica implicata... Tu stii ca este timpul sa iti onorezi treburile, sa cureti karme vechi, sa platesti datorii, sa culegi recompense.



Jupiter aduce un aspect foarte norocos in joc acum ceea ce inseamna ca aceasta Luna plina aduce o mare oportunitate. Dar trebuie sa te misti repede ca sa o prinzi. Jupiter ne injecteaza cu speranta si optimism. Este o energie mare, ambitioasa, totul sau nimic. Jupiter este total aici de partea noastra, cu sustinerea si ghidarea necesare, chiar daca Pluto ne forteaza mana. Putem conta pe suport de la cineva important care ne da oportunitatea de a merge spre ceea ce vrem cel mai mult acum.



Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Te simti revolutionar si pe masura ce iti intorci lumea cu susul in jos, poti descoperi ca te bucuri de noua ordine creata ! Acest mod nou de a privi lucrurile te face mai optimist si iti imbunatateste starea de spirit.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Ai fost sub mult stres in ultimul timp. Obstacole poate ti-au blocat unele cai si te-ai tot stresat despre ziua de maine. Insa ziua de azi te anunta ca poti da drumul acestei stari, negativitatii si sa te focusezi pe viitor. Dezvoltari pozitive au loc in familia ta si asta iti aduce bucurie.



Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Tu ai asa de multe pe platoul tau azi incat poti avea mintea destul de stresata. Ai multe de facut si ai face bine sa iti organizezi timpul si sa vii cu un plan bun pentru a-ti implini varii responsabilitati. Un bun management al timpului este cheia daca vrei sa muncesti orice eficient fara sa te epuizezi. Fereste-te de cei care par ca vor sa te ajute cand te fapt nu e asa.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.