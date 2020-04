Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 26 APRILIE 2020. Pluto este retrograd cinci luni!

Cu toate acestea, nu va fi la fel de provocator ca atunci cand Mercur, Venus sau Marte au fulgeratoarea lor miscare retrograda.

Pluto va fi retrograd cinci luni, dandu-ne timp sa facem multa cercetare la nivel de suflet ca sa gestionam acele aspecte ce au iesit la lumina cat timp Pluto a fost direct si care s-a suprapus cu criza mondiala a izolarii. Este timpul sa lucram la imbunatatiri de sine scapand de vechi carlige ce ne trag in modele din trecut de gandire si actiune, in vechi obiceiuri pe care le intretinem nici noi nu stim de ce. Pluto retrograd ne ofera contextul sa le transformam in ceva mult mai pozitiv. Nu degeaba este planeta mortii si regenerarii.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astrele preconizeaza o zi oarecum dificila pentru tine azi. Situatii alunecoase pot aparea care necesita o manuire atenta si delicata din partea ta si este firesc ca acestea sa iti ia din energie putin. Nu te lasa afectat mai mult decat este necesar. Doar fii pregatit sa gestionezi orice daca apare. Asta iti va permite sa actionezi eficient si sa ramai cu un pas inaintea evenimentelor. Poate suna egoist, dar azi nu e cazul sa ii pui pe altii inaintea ta. Fa-te pe tine si nevoile tale prioritatea zilei.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Totul merge bine in viata ta azi. Aspecte pe care le-ai avut in minte sunt in sfarsit de domeniul trecutului. Depinde de tine sa mentii acest ritm si sa tii lucrurile la un nivel pozitiv. Nu ignora problemele pana cand devin mari si te coplesesc. Actioneaza din momentul in care simti ca ceva este in neregula. Fa asta cu incredere si dinamism !

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Acum poti, in sfarsit, sa scapi de probleme si preocupari care te-au ingreunat in ultimul timp si ti-au luat din energie. Si cand te gandesti ca erai in stare sa renunti, dezamagit de lipsa de progres ! Acum, in al 12 lea ceas, totul pare a se aranja ca prin farmec si acum poti avansa intr-o situatie mult mai buna. Bucura-te de aceste influente bune ce vin spre tine si asigura-te ca si actionezi ! Acum este timpul sa dai un mare vant in fata si sa iti setezi planurile in miscare. Succesul este, practic, al tau.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.