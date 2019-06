Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICĂ 9 IUNIE 2019. Venus începe să flirteze în Gemeni de azi!

Asadar, Venus se pregateste sa flirteze prin jucausii Gemeni incepand de azi, dand relatiilor si dragostei o cu totul noua fateta ! Ce iti aduce tie o luna de zile in amor cu Venus in Gemeni ? Afla AICI. Este oare timpul sa te uiti si dupa alti pesti aflati in mare ? Ai jucat pana acum rolul de partener loial, ai facut tot ce ti s-a spus, ai asteptat cu rabdare. De acum incepe timpul de a-ti explora optiunile in amor, daca asta vrei.

Soarele in Gemeni este in cuadratura cu Neptun si acesta nu e un aspect usor. Te poti simti ca pierdut in spatiu, putin confuz si cu lipsa de claritate si directie. Este semn sa dai drumul unora din ideile tale minuscule si meschine si sa imbratisezi ceva mai mare. Cosmosul iti ofera ceva mai grandios decat ai avut. Dragostea, caritatea, arta, religia, unimea. Ce te inspira mai mult ? Da drumul maruntisurilor si joaca mare.

Pe seara, Luna intra in Fecioara si asta inseamna ca vrem sa vedem rezultate practice pentru eforturile noastre. Ocupa-te in a doua parte a zilei de aspecte practice si lasa deciziile majore de viata pentru alta zi. Fa treburile de facut pentru a pregati noua saptamana si lasa deoparte sa treaca orice sentiment de pierdere, dor, nostalgie, tanjire dupa ce nu ai.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi excelenta pentru tine in care te poti conecta cu usurinta cu sinele tau inalt. Divinitatea iti vorbeste si astazi si o poti auzi clar, actionand in baza mesajelor primite. Natura ta psihica este foarte puternica si actiunile trebuie sa iti fie solide si increzatare. Nu esti in pericol sa spui sau sa faci ceva gresit azi, deci tot inainte.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu esti o persoana de familie. Valorile familiei sunt pietre de hotar pentru succesul tau. Astazi, o conjunctura benefica ce are legatura cu caminul tau te ajuta sa avansezi cu un ritm crescut si de neegalat. Va fi o zi rodnica pentru tine. Zambeste indiferent ce situatii provocatoare iti poate arata viata. Abordarea ta e pozitiva, ceea ce inseamna ca vei ajunge departe.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Maiestria mintii tale si abilitatea ta de a sta disciplinat pentru ce iti propui sunt de-a dreptul impresionante. Vei vedea ca altii recunosc si apreciaza eforturile tale mai mult ca de obicei si poti fi solicitat sa dai o mana de ajutor cuiva pentru un proiect sau drama emotionala pentru ca ai stabilitatea mentala necesara sa remediezi o situatie in care altii sunt depasiti. Nu te juca cu asta si nu trata superficial acest talent incredibil pe care il ai in acest domeniu.

