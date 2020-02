Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 13 FEBRUARIE 2020. Decizii in relatii, ca inainte de Ziua indragostitilor 2020!

Deci unele decizii, poate dificile, e nevoie sa fie analizate si luate. Compromisuri...discutii...clarificarea aerului... Mercur nu ne ajuta prea mult cu comunicarea, este in ritm incetinit pentru ca in cateva zile intra in prima sa miscare retrograda a anului, fiind prima planeta care da startul sezonului retrograd. Din fericire, abilitatile de negociere vor fi bune, gratie ajutorului de la Venus in Berbec care ne pune sa cantarim unele aspecte : ce vrem versus ce nu mai vrem in cuplu. E vreme de decizii.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se pare ca azi primesti multa atentie de la multa lume, iar aceasta ia tot felul de forme. Te si bucuri dar fii prudent la atentia venita de la cei mai putin binevoitori. Ai grija sa manuiesti cu tact relatia cu acestia, mai ales daca fac parte din viata ta de zi cu zi. Nu opune rezistenta si nu te rafui ci da un pas in spate si mai bine analizeaza ce poti tolera si ce nu...dar si cu ce contribui tu la aceasta atitudine a lor.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Vrei, nu vrei, azi va trebui sa iti pui increderea intr-o alta persoana care iti poate fi apropiata, un prieten sau o ruda. El sau ea te va ajuta cu o sarcina cruciala care iti va impacta viitorul in mod semnificativ, dar cheia aici este sa ai cu adevarat incredere totala. Pentru asta, e nevoie sa ai in tine un angajament de credinta si sa vezi persoana ca pe un ajutor pe care Universul ti-l da si pe care, probabil, l-ai si cerut.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Odihna si relaxarea sunt cuvintele cheie ale zilei. Te-ai cam solicitat in ultimele zile si acum este timpul sa te bucuri de fructele muncii tale. Nu planifica mari petreceri ci mai bine petrece-ti ziua intr-o contemplare tacuta. Impartaseste-ti gandurile si sentimentele cu cineva special pentru ca te ajuta sa simti o mare mare implinire azi.

