Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 20 IUNIE 2019. Jos cu luptele de putere!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 19 IUNIE 2019; astazi suntem la intersectia celor doua energii dominante astrale ale saptamanii. Pe de-o parte inca simtim puterea opozitiei dintre Mercur si Marte cu potentul si intunecatul Pluto ce a fost ieri si e si azi, pe de alta parte maine este o zi mare care aduce multe schimbari, in general in bine. Maine Soarele intra in Rac, maine are loc solstitiul de vara si tot maine ne pregatim si pentru 5 luni de sezon Neptun retrograd. Daca vrei sa stii cum iti va merge in vara astronomica 2019 in functie de zodia ta si ce iti aduce solstitiul de vara, citeste horoscopul special aici .