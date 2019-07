Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 4 IULIE 2019. Revine un aspect karmic de la finalul lunii aprilie!

Nodurile Lunare sunt puncte matematice pe Cer care, conform astrologiei, releva soarta, destinul, karma, mostenirea spirituala, ce avem din arborele genealogic, vieti anterioare in horoscopul nostru. De unde vii ? Incotro te indrepti si de ce ? Nodurile Lunare releva marea schema a lucrurilor, vorbesc despre ce a fost si despre ce urmeaza sa vina. Ele releva amintiri din experiente trecute pe care le purtam in noi la un nivel profund si adanc celular (Nodul Sud) si arata in ce directie gasim adevarata crestere si vindecare (Nodul Nord).

Miscarea lui Saturn peste Nodul ce releva karme vechi inseamna ca ceva din trecut poate bate la usa ta ca sa fie curatat si tu sa poti intra intr-o noua faza a transformarii tale. Ceva s-a copt ca sa fie revizuit din nou. Ai cumva o atitudine eronata de care tii ? O credinta, o prejudecata, un obicei daunator, un job sau o relatie ? Orice ar fi, este expirat si tu stii asta. Da-i drumul.

Oricum, nu e pentru prima data pe acest an cand Saturn se intersecteaza cu Nodul Sud. S-a mai intamplat la finalul lunii aprilie si acum revine sa se asigure ca ai inteles si ai facut / faci ceea ce trebuie. Ce ai realizat atunci ca ai de dat drumul din mintea ta, din felul tau de a fi, din viata ta ? Ai reusit sa faci asta ? Este timpul sa mergi mai departe, fara frica sau indoiala, fara a mai mesteca trecutul. Lasa lumina noului sa iti intre in viata.

Luna intra in Leu astazi si te face curajos suficient cat sa mergi mai departe.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cineva drag inimii tale poate avea unele dificultati si tu trebuie sa fii acolo pentru aceasta fiinta, macar sa participi ascultand activ. Sunt sanse sa te simti nerabdator si frustrat din cauza problemelor sale, dar este vital sa vezi lectia si sa ii oferi suportul tau fara critica sau bodoganeala ca tu ai altceva mai important de facut. Atitudinea ta poate influenta o foarte importanta prietenie sau chiar un parteneriat pe viata. Cu alte cuvinte, alegerea este la tine. Aduni buline albe sau negre la karma ta ? Nu uita ca la carmele influentelor astrale astazi este Saturn care raspunde de ceea ce trebuie sa faci, nu neaparat de ceea ce ai chef.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi exista sanse sa apara unele dificultati cu transportul pentru zodia ta. Daca ai de ajuns undeva important, verifica de doua ori ce alternative ai ca mod de a ajunge acolo si sa ai la indemana un plan de rezerva. Poti fi cam agitat in interiorul tau dar nu iti pierde calmul specific si stapanirea de sine pentru ca totul trece si conteaza cu ce atitudine intampini orice. A, si petrece mai mult timp alaturi de familie azi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Se prea poate sa fi planificat ceva major in ultimele zile, influentat de Luna Noua, de eclipsa totala de Soare si chiar de Marte, planeta actiunii in curajosul Leu instalata. Astazi poti incepe sa constientizezi amploarea si asta poate exercita asupra ta un efect intimidant. Dar a da inapoi nu mai este o optiune pentru tine. Va trebui sa faci pasii urmatori cu incredere si in curand vei vedea ca nimic nu iti este imposibil iar ce credeai ca este dificil nu este chiar asa.

