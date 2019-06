Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 6 IUNIE 2019. Ce mai aduce Luna în sensibilul Rac?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi JOI 6 IUNIE 2019; Luna in Rac e in opozitie cu Pluto retrograd apoi in sextil cu Venus aflat in ultimele sale zile in Taur, acasa la ea, pe 2019. Aceste aspecte astrale pot crea unele valuri emotionale ce vor circula libere pana ajung la mal si dispar. Daca te surprinzi prins de asemenea stari sau evenimente cu aceste energii, vei fi incantat sa stii ca la noapte Luna se muta in Leu si lucrurile se lumineaza destul de mult.