Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 11 NOIEMBRIE 2019. Un ajutor bun de la Mercur si Soare!

Este inca devreme sa si vedem imaginea completa a ce gandim, deci deocamdata sa fie discretie si sa lasam aceste idei noi sa prinda radacini. Luna e in Taur si se pregateste pentru o Luna plina fantastica si benefica maine, un moment de claritate si recompensa. Esti gata sa lasi trecutul in urma si sa te deschizi spre un necunoscut ce iti promite ca va fi bine, mai ales daca decizi sa crezi asta ?



Asadar, azi este momentul in care Mercur retrograd impreuna cu Soarele ne dau voie si indemnul sa plantam noi ganduri in cap spre a culege noi rezultate in viata. Lasa-le sa creasca in incubator cat timp Mercur este inca retrograd. Nu este acum timpul pentru revelatii ci pentru a cultiva cu grija si mai ales cu acea credinta nestramutata semintele, stiind ca ele vor rasari.



Mercur este retrograd de la inceputul lunii si avem deja 10 zile de beneficii ale acestui tranzit.



Este o perioada de gratie ce te ajuta sa sapi dupa intregul adevar despre situatia ta si sa rezolvi treburi neterminate sau sa clarifici ce nu era clar. Acum incepe momentul sa privim spre viitor, sa gandim in avans dar sa nu ne revelam inca gandurile nimanui. Urmatoarele zece si ultime zile de Mercur retrograd sunt cele mai provocatoare. Exista momente bune inaintea noastra dar acum e nevoie de discretie si tacere. Lucrurile se vor clarifica din decembrie devreme, cand Mercur revine total in miscarea directa.



Luna in Taur creeaza un sol fertil pentru tot ca tot felul de lucruri minunate sa creasca. Te indrepti spre o Luna plina fabuloasa, fantastica, deci stai pe spate si bucura-te de ea!



Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Pentru unii dintre voi, ultima perioada a fost destul de dura si puteti simti ca v-ati atins limitele. Astazi, totusi, veti avea oportunitatea sa vorbiti franc celor dragi, spunand exact ce simtiti si ce vreti cu adevarat. Nu este totul numai problema si stres si iti este recomandat sa gasesti macar trei motive pentru care sa simti cuvantul "multumesc".



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Dezvoltarile se intampla cu viteza mare si trebuie sa iei decizii rapide din mers. Nu actiona la nervi si furie. Mentine un ton coborat al vocii, indiferent cu cine sau despre ce discuti. Poate fi cazul sa oferi ajutor si sfat cuiva din familie dar doar daca iti este cerut. Poti fi sub presiune dar nu refuza sa dedici putin din timpul tau celor dragi. Bine faci, bine primesti.



Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Vei culege beneficii de pe urma contextul astral pozitiv al zilei si astfel vei fi in stare sa mergi mai departe cu realizarea planurilor tale. Finantele personale au nevoie de mai multa atentie din partea ta, deci lasa deoparte costuri inutile. Vei avea nevoie de o atitudine mult mai serioasa in legatura cu unele subiecte la fel de serioase de familie, iar pozitia ta conteaza.



