Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 13 IULIE 2020. Vesti exceptionale!

Ce vesti bune cu Mercur direct!

Este luni, Mercur a intrat in miscare directa in Rac, si te asteapta vesti bune. Ti se pare ca ceva s-a schimbat. Savureaza emotia! Asigura-te ca ai toate detaliile inainte de a merge mai departe. Luna este in descrestere in increzatorul Berbec si esti pregatit de actiune. Ai stagnat destul de multa vreme. Nu mai e vreme de stat. Ai nevoie de o schimbare de perspectiva, iar aceasta saptamana pare perfecta pentru o asa actiune importanta. Soarele si Neptun iti aduc si mai multa inspiratie.

Indiferent ce ti-a pregatit cosmosul azi, lupta-te! Luna face cuadratura cu Jupiter si Pluto si poate ca ar trebui sa accepti si NU-urile, indiferent de la cine vin. Cuatratura cu Saturn vine ca o verificare a realitatii. Este ultima oprire a Lunii inainte de a intra in Taur. E timpul sa-ti numeri binecuvantarile si sa-ti faci alte planuri...

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi plina de surprize fericite si dezvoltari pozitive care iti vor aduce multa bucurie. Tot ce ti-ai planificat si ai muncit in sfarsit se leaga. Esti pe cale sa obtii un rezultat foarte bun si sa obtii recunoasterea dorita. Intuitia iti functioneaza la cote maxime. Profita din plin.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile iti par neclare, atat in mintea ta cat si in jurul tau iar aceasta ceata nu te ajuta cu nimic. Este ca si cum esti pierdut in spatiu, nesigur ce directie sa apuci. Insa, vesti bune! Astazi este ziua in care ceata se ridica. Vei putea vedea, in sfarsit, totul clar si sa judeci pentru tine care este cel mai bun curs pe care sa il ia lucrurile. Asta te va ajuta sa iti ordonezi viata ca sa stii exact unde te afli.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vei putea, in sfarsit, sa te lepezi de presiunea sub care ai fost in ultimele zile si sa mergi mai departe in mod dinamic spre realizarea tuturor scopurilor tale. Ai face bine sa iti faci un plan si sa te organizezi ca sa nu mai fii asa de presat pe viitor. Pot aparea tensiuni si discutii la job azi. Daca te porti cu diplomatie, vei reusi sa eviti deteriorarea atmosferei.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.