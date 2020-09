Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MARŢI 22 SEPTEMBRIE 2020. E ziua ECHINOCŢIULUI de toamnă. Mesaje pentru inimă

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Azi e o zi pentru actiune. Stii ce vrei si, daca ai incredere in tine, vei putea sa si obtii. Orice intarziere si orice dificultati ti-ar aparea in cale, nu te-ar putea abate de la obiectivul tau. Nu este exclusa o mica cearta in familie, dar incearca sa nu te impliti crea mult. Risti sa spui lucruri pe care sa le regreti si nici nu vei castiga nimic din asta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca intentionezi sa fii gazda unei conferinte sau seminar azi, pot aparea unele confuzii care sa te puna intr-o situatie jenanta in fata oamenilor si poate chiar sa amani evenimentul. In asemenea situatii trebuie sa iti mentii stapanirea de sine si sa actionezi pozitiv. Ca sa eviti sa ai nervi la stomac, fii atent ce mananci azi. Problemele de stomac sau indigestiile sunt comune in aceasta perioada, deci evita mancarea tip junk food, prajelile sau gustarile dulci.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vei primi usor mai multe oportunitati de a completa o munca neterminata la timp. Alte probleme ce pot aparea vor fi rezolvate usor, deci nu te stresa pentru ele. Incearca sa profiti din plin de fiecare zi pentru ca orice vei face in perioada urmatoare va fi de succes si va aduce recompense. Un sfat bun de la cineva drag iti prinde bine. Daca ceva te supara cu sanatatea, ocupa-te din timp si nu neglija, ca ceva mic sa se rezolve si sa nu devina ceva mare. Este necesar si sa faci schimbari sanatoase in dieta ta zilnica.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.