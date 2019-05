Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARTI 28 MAI 2019. Cu susul in jos?

Insa tot azi, Luna intra in Berbec si reia abrupt ciclul de 28 zile si 12 zodii prin care calatoreste in jurul Pamantului. O data cu aceasta miscare, noi se simtim ca si cum un urias ceas desteptator porneste ! Daca ai crezut ca ziua nu a adus cine stie ce, nu spune "hop" pana nu treci si de seara. Pentru unii, seara va aduce multa actiune, lucruri care se intampla si prind contur, intalniri, discutii si pregatirea pentru o noua zi plina de energia Lunii in Berbec.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Aceasta zi incepe cu o intensitate de care ai vrea sa scapi dar nu o poti ignora, cu o energie destul de putin compatibila cu felul tau de a fi. Primul tau instinct pentru a remedia orice situatie aparent dificila este sa actionezi. In realitate, de ce este cea mai mare nevoie este de intelegere. Luna este in Pesti in prima parte a zilei, deci nu actiunea e punctul forte. Fii atent cum reactionezi. Cel mai probabil este sa patrunzi mult mai adanc in orice situatie ca sa gasesti o solutie adecvata.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Poate ca te temi de schimbari pentru ca asta ar putea tulbura unele relatii in care esti implicat. Nu lasa acest gand sa te opreasca din a-ti implini cresterea si evolutia personala. De ce sa mentii o relatie daca nu te comporti in ea asa cum esti tu cel natural si autentic ? Poate ca iti plac situatiile de rutina pentru ca te temi de necunoscut. Oricat de greu ar parea, este important pentru tine sa iti scoti trairile la lumina si sa iti ajustezi actiunile in functie de ce simti cu adevarat.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi poate ca ai picioarele infipte bine in pamant, dar altii pot avea viziuni mai putin practice si realiste decat tine. Membrii echipei tale pot veni cu idei grozave care suna bine dar care nu sunt complet logice. Poate ca le arati ce nu functioneaza in planul lor si ii ajuti sa vada cum sa aplice lucrurile intr-o maniera mult mai usoara si coerenta. Tu esti foarte bun sa arati oricui cum pasul B trebuie sa urmeze dupa pasul A si tot asa.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.