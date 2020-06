Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 6 IUNIE 2020. Nu e timpul să eziţi!

Atentie la conflicte!

Soarele si Marte fac conjunctie si pot aparea conflicte. Conflicte cu tine insuti sau conflicte cu ceilalti. Poate esti intr-un proces de transformare intelectuala, poate esti implicat intr-un proiect in care trebuie sa oferi totul. Nu timpul sa eziti!

Evita comportamentele agresive, suprasolicitante, mai ales daca ai obiceiul sa ataci si pe urma sa cauti explicatii. Limba poate fi cam ascutita, deci atentie si la ce spui, ca sa nu jignesti. Daca tu esti cel atacat, nu te lasa doborat.

Ai multa energie si ar fi bine sa te folosesti de ea in ceva mai constructiv. Pe masura ce Luna in Sagetator face cuadratura cu neptun si conjunctie cu Nodul Sud, ai putea sa incepi sa simti o mica relaxare. Totul, insa, se calmeaza dupa ce Luna intra in Capricorn.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pentru aceia dintre voi care sunt interesati de o promovare la locul de munca, acum este un moment potrivit sa vorbiti despre asta. Cei pe cont propriu pot gasi proiecte interesante ce vin spre ei. Afacerile sunt predispuse la profituri. Nu sunt indicate conflicte in viata personala. Una peste alta, o zi placuta si plina de progrese te asteapta !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti puternic inarmat cu abilitati bune de comunicare, si ca mereu ele iti sunt de mare ajutor, la fel si astazi. Exista totusi o mica problema. E posibil sa nu ai claritate cu privire la emotiile tale. Ai grija sa iti identifici trairile si nu lua decizii dezastruoase urmare a acestei confuzii.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

In general, astazi ai putea crede si spune ca viata ta este plictisitoare. Dar nu este ceva nefavorabil sau negativ despre asta. Miscarile planetare semnaleaza pentru tine o schimbare, una pozitiva, in viitorul apropiat. Asadar, fruntea sus, barbia ridicata si pregateste-te pentru un viitor si mai bun.

