Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 8 IUNIE 2019. O zi frumoasă şi norocoasă! Pentru cine?

Luna in Leu este despre a te distra in aceasta viata, deci sa curga cu distractie ! Una este alta, este o zi vesela de Sambata, cu multe lucruri in agendele noastre. Posteaza lucruri amuzante in social media. Danseaza daca asa simti. Iesi cu prietenii la un pahat. Picteaza, scrie poezii, fii cu oricine te face sa te simti excelent, liber, stralucitor. Si razi cat de mult poti azi ! Este o zi cu noroc si pentru ca Luna e in trigon cu norocosul Jupiter care ne umple cu entuziasm si bucurie. Deci, te-ai decis ce vrei sa faci cu ziua ta azi ? Fa orice iti face inima sa cante si iti ridica spiritul si astfel vei fi un castigator. Chiar, ti-ai planificat vacanta de vara ?

Uranus e in Taur, asa cum stim in detaliu si DE AICI, deci e vorba de aspecte practice spontane benefice pe care le poti gandi, rosti, auzi (zona lui Mercur) si pot avea mare legatura cu banii. Poate si legat de caminul tau, de viata amoroasa, de stima de sine. Orice vine, este eliberator, se intampla repede si aduce entuziasm ! Fii pe faza !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi poti face unele alegeri care nu sunt nici intamplatoare nici oarecare, ci vor avea ramificatii uriase in viitorul tau, deci asigura-te ca studiezi cu atentie fiecare gand si actiune ca sa vezi daca sunt in acord cu planurile tale de termen lung. Poti avea beneficii daca asculti de sfatul altora ; asta te ajuta sa iei deciziile potrivite acolo unde chiar conteaza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi se poate lasa cu o calatorie spontana, plina de aventuri si adrenalina. Poate avea loc chiar in oras sau in afara sa. Ideea insa nu e atat unde te duci ci cat de multa distractie poti simti cu aceasta ocazie. Azi iti poti regla si unele diferende cu cineva apropiat de inima ta. Ceva a baltit intre voi in ultimul timp dar daca stati fata in fata si va lamuriti, orice a fost ramane in trecut.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi se anunta a fi o zi plina de suprize placute. Acestea ar trebui sa iti spulbere punctele de vedere pesimiste si sa vezi viata dintr-o perspectiva mult mai pozitiva. In schimb, vei primi de la astre curajul de a lansa noi planuri si idei la care inainte nici nu indrazneai sa te gandesti, de teama esecului. Cu organizare buna si cu o atitudine serena, totul va iesi bine.

