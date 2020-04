Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 10 APRILIE 2020. Discutii clarificatoare in relatii

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 10 APRILIE 2020 ; dupa Luna plina in Balanta de acum 2 zile care continua sa ne impacteze cu energia sa si in acest weekend, chiar daca este in descrestere, astazi Venus in Gemeni este intr-un frumos sextil cu vindecatorul Chiron in Berbec si anumite lucruri se pot rezolva daca tu si partenerul aveti o discutie sincera. Luna este in Scorpion, deci esti pregatit sa faci fata adevarului privind drept in ochi si sa faci ce trebuie.