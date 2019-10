Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 11 OCTOMBRIE 2019. Zi libera de stres de la Luna in Pesti!

Este Vineri si Luna in Pesti ne transmite ca nu avem ce incepe azi. Azi e o zi buna sa visam cu ochii deschisi, sa ne pregatim pentru ceva, sa simtim pace si liniste. Starea ne poate fi mai aeriana, visatoare, moale. Stelele ne spun sa ne relaxam, sa ne abandonam intr-o poveste frumoasa de dragoste, intr-o prietenie, intr-o calatorie sau macar intr-un vis.

Putem sa ne bucuram de culorile toamnei, sa fotografiem lucruri frumoase, sa pictam, sa petrecem timp langa o apa sau sa stam si sa ne uitam pe geam, pur si simplu.

Aceasta stare este de mare folos, pregatindu-ne pentru intensa Luna plina in Berbec ale carei energii vor domina weekendul. Fa-ti treburile repede si in prima parte a zilei, apoi da-ti voie sa ai stari de relaxare si de detensionare. Luna plina poate aduce unele intamplari ciudate si neasteptate.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca te-ai simtit, probabil, ignorat in ultimele zile, astazi vei putea capta atentia multor oameni. Lumina evenimentelor va fi centrata pe tine si te vei ridica la inaltimea ocaziilor aparute. Poate sa aiba legatura cu aparitia unui nou prieten, reaparitia unuia vechi sau a unei situatii la munca.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca te afli intr-o situatie ce iti necesita energie si tensiune pe masura ce ziua avanseaza, nu renunta pana nu ajungi la linia de sosire. Nu conteaza daca castigi sau pierzi, tu fa ceea ce conteaza cel mai mult pentru tine. Ai fost si esti perseverent si este timpul sa tii in continuare nivelul ridicat in oricare caz te-ai afla. Abia dupa aceea te poti odihni asa cum meriti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu esti un om de familie iar valorile familiei sunt pietrele de incercare ale succesului tau. Astazi este o zi cu auspicii favorabile care incep din casa ta si te duce in locuri benefice. Ai un ritm de neegalat si vei avea o zi rodnica. Zambeste peste tot pe unde mergi si in ce situatii esti, chiar si in situatiile dificile si provocatoare. Abordarea ta este pozitiva, ceea ce te duce departe.

