Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 13 MARTIE 2020. Ghinion sau noroc?

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 13 MARTIE 2020 ; intr-o zi cu conotatii populare ce indeamna la atentie "vineri 13", iata ca Luna in Scorpion da o atmosfera incredibil de sexy si ne indeamna sa nu ne luam dupa superstitii si vorbe fara sustinere. Vineri 13 este o zi ca oricare alta, tocmai buna pentru facut planuri. Luna deschide multe usi calatorind prin Scorpion si in special la noapte cand va fi in sextil cu Jupiter si in trigon cu Soarele.