Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 8 MAI 2020. A trecut si SuperLuna plina in Scorpion!

Luna in Sagetator aduce noroc mai ales daca stii incotro sa te uiti.

Un spirit de aventura de orice fel ne poate cuprinde; ne putem simti increzatori, entuziasti si optimisti. E bine sa fim in contact cu prieteni sau nu natura, orice care sa insemne schimbare de décor. Exista sanse de progres azi, deci gaseste-ti tribul si fii conectat. Te vei simti mult mai bine asa, ca sa nu vorbim ca vei gasi suport real si solid.

Tu sub ce axa a Nodurilor Lunare te-ai nascut si ce spun despre destinul tau aici? Afla la zodia ta mai jos.

Luna plina foarte aproape de Pamant o transforma in SuperLuna plina si faptul ca are loc in transformatorul Scorpion inseamna un singur lucr : a da drumul la vechi dureri, resentimente si dezamagiri ne creste capacitatea de a ne metamorfoza viata. Dar pentru asta, Scorpionul ne asista cu manecile suflecate sa ne scufundam in subconstient, pe aleea amintirilor, sa scoatem de acolo ce trebuie vindecat iar lumina SuperLunii ne arata clar despre ce e vorba. Dar merita. In plus, cine poate trai la nesfarsit cu bagaj nerezolvat in spate ?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Este un bun moment sa iti cresti imaginea de sine. Daca ai indoieli, da-ti seama ca esti la fel de bun ca oricine altcineva, deci de ce sa nu crezi asta ? Poate esti prea dependent de egoul tau si de ce iti spune el. Desi stii ca toata lumea are ego, te pedepsesti prea aspru cand il asculti pe al tau si nu iti face niciun bine. Nu vei fi perfect niciodata si nici nimeni altcineva. Experienta umana este despre schimbare si crestere, nu despre perfectiune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi, abilitatile tale intelectuale si expresive au sanse frumoase sa primeasca o crestere de la planete. E un timp excelent sa iti organizezi gandurile despre un proiect de prezentat unui colaborator sau sa te implici in orice activitate de scris sau de creatie. In viata ta privata, e un bun moment sa iti examinezi ultimele evenimente pentru ca au ramas unele aspecte intelese doar partial.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Una peste alta, prognoza zilei este destul de buna. Aspectele astrale par a te favoriza pentru tot ce s-a intamplat in ultimele saptamani. Este o oportunitate pentru tine sa privesti de la distanta cate ai acoperit si cate vei mai putea reusi. Fiind o zi buna pentru planul social, de ce sa nu fii in contact audio sau video cu unii prieteni si sa discuti cu ei ultimele evenimente sau ce te preocupa ?

