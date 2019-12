Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de DUMINICĂ 22 DECEMBRIE 2019. Momentul solstiţiului de iarnă şi noi energii prezente!

Pe masura ce ne unim cu totii de jur imprejurul lumii, vom planta semintele unui Nou Pamant, cu o noua constiinta care sa creasca nivelul umanitatii. Umplem campul Terrei cu vibratia de iubire ! Nu pierde acest moment extraordinar de a-ti cristaliza ascensiunea destinului sufletului tau !

Solstitiul de iarna este si momentul din an in care Soarele se muta in zodia Capricornului, marcand startul oficial al iernii in emisfera nordica. Soarele intrat in Capricorn semnifica un moment de initiere si regenerare pentru toti in care pamantul – si noi o data cu el – se reinventeaza !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In sfarsit incepi sa vezi recompensa pentru toate eforturile trecute si munca grea. Ai bifat anumite victorii semnificative si lantul castigurilor continua azi. Ramai fidel si autentic fata de principiile tale. Nu te abate de la propria ta reteta de succes. Evita contacul cu oamenii ce nu iti sustin ideile si iti pun bete in roate prin diverse contre.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te simti teribil de intarziat si asta iti poate prinde bine pentru ca iti creezi o zona tampon de pauza pentru a contracara orice energii negative din exgterior. Treci printr-o perioada dinamica si este evident din orice miscare pe care o faci. Tine-o tot asa cu toata treaba buna facuta. Vei avea doar de castigat din asta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi ai nevoie de putina liniste si pace. A venit un moment in care sa iti contempli viata si sa te gandesti cat de departe ai ajuns si incotro te indrepti. Asta iti va da spatiul necesar pentru a lua anumite decizii bune pentru viitor. Oamenii din jurul tau pot fi o influenta negativa uneori. Mentine-te pentru tine, stai cu ochii pe obiectivul tau si mergi inainte decis si dinamic. Nu lasa pe altii sa te influenteze. Urmeaza metode incercate si testate si vei reusi cu siguranta.

