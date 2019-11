Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de JOI 7 NOIEMBRIE 2019. Există o energie a armoniei în aer!

Suntem pregatiti sa lasam in urma trecutul pe masura ce mai multa informatie iese la lumina. Mercur este retrograd in Scorpion si ne ajuta sa scoata din strafunduri informatii vindecatoare. Ne aflam intr-o calatorie de descoperire in aceasta luna, deci sa profitam ca Luna se armonizeaza cu Soarele astazi, aducand stare de bucurie in viata amoroasa. Relatiile trec printr-o etapa buna si avem nevoie de asemenea zile. Chiar daca este un moment ce trece, el e important.

Creeaza amintiri minunate acum cand Luna se conecteaza cu nu mai putin de cinci corpuri ceresti acum : Saturn, Pluto, Mercur, Neptun si Soarele. Orice s-ar intampla iti va crea o impresie emotionala puternica, Luna fiind in emotionalul Pesti. Incearca o discutie de conciliere acolo unde inainte nu reuseati manifesta iubire mai multa. Lasa animozitatile sa nu mai conteze si imblanzeste-ti atitudinea. Simte-te bine si lasa dragostea sa iti umple inima. Este timpul sa iti incarci bateriile spirituale ca sa te poti descurca cu bine cu orice apare pe traseu.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cei ce te aud vor fi atenti astazi la tine. Preia conducerea si altii te vor urma. Fii tu insuti si proiecteaza-ti vocea in audoriu pentru ascultatorii agili. Informatia va curge usor iar tu nu ar trebui sa abordezi subiecte sofisticate si complicate. Fii deschis la intrebari si comentarii de la altii. Participarea lor iti este benefica.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te vei simti increzator azi si ar trebui sa ai o idee puternica ce anumite vrei. Informatia este putere. Altii lucreaza alaturi de tine ca tu sa fii puternic. Incurajeaza asemenea actiuni comune sinergice care va ajuta pe toti. Multe poti realiza daca munciti impreuna in loc de separat sau, mai rau, unii impotriva celorlalti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mintea ta se va expanda astazi. Te poti simti ca si cum sunt tone de informatii aglomerate in capul tau care au nevoie sa fie procesate. In legatura cu proiectele mari, incearca sa le termini cat de repede poti. Cea mai buna politica este sa iti gasesti un ritm potrivit ca nici sa nu te aglomerezi dar nici sa nu fii lent. Daca astepti sa termini ceva in ultimul moment, calitatea muncii va avea de suferit. Fa-ti un plan si chiar un program pe pasi si pe timp. Seteaza deadlineuri mici pe masura ce avansezi.

