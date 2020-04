Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de LUNI 13 APRILIE 2020. Începe ultima săptămână a sezonului Berbec 2020!

Azi, Luna va fi in conjunctie cu Nodul Lunar sud si suntem gata sa mai curatam karma. Nimic major, doar unele rutine de intretinere ca sa eliberam ce s-a stocat in noi datorita evenimentelor recente.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ganduri noi si bune ti se aduna si simti o graba a momentului deci ar trebui sa iei in calcul noi activitati chiar daca e mai complicat sa le prestezi de acasa. In loc sa astepti ca lumea sa se reaseze intr-un nou normal, fa ceva ca sa iti tratezi sufletul si corpul bine si te vei simti din nou in regula. Exista inca multa agitatie pretutindeni si nu poti vedea ce urmeaza in urmatoarele zile si saptamani, insa observa semnele cat de mici de normalitate si agata-te de ele.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti sa nu intelegi unele decizii pe care le iau unii oameni dar vezi ca ele duc la unele rezultate ciudate si nu iti dai seama cum se poate asta. Nu trebuie sa intelegi totul pentru ca se schimba contextul care schimba totul iar tu trebuie sa fii perfect constient de tot ca sa te adaptezi chiar si la ce nu are sens. Nu are sens sa incerci sa incapi tu in pantofii altora asa cum nici ei nu au cum sa dea lumii ceea ce ai tu de oferit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Emotiile si ratiunea nu se vor combina prea bine azi. Ceva ce ai uitat va reveni sa iti aminteasca de inima ta si de faptul ca ea trebuie sa fie prezenta in miscarile tale destepte. Pe de alta parte, actiunile instinctive iti sunt restrictionate azi si unele sentimente trebuie infruntate pana cand mintea va fi clara. Daca unele aspecte au devenit prea mari pentru a fi gestionate, incetineste ritmul pana cand vezi totul intr-o alta perspectiva.

