Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de LUNI 3 AUGUST 2020. Pune-ţi centura de siguranţă! Află de ce!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mama tare are un efect extraordinar asupra modului in care gandesti si actionezi, deci te poti asteapta la o influenta majora in mintea ta azi. Daca mama este din aceeasi zodie sunt posibile conflicte si neintelegeri care sa te tulbure.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te simti foarte sensibil si in stare de spirit mai delicata si asta te indeamna sa cauti compania oamenilor dragi cu care te simti linistit. Nu lasa ca nervii si temperamentul sa strice relatiile si sa domine cine esti de fapt. Chiar nu ai nevoie sa iti creezi probleme acolo unde nu sunt.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te incearca un val de pesimism azi si poti avea chiar accente de disperare fara sa iti fie clar de ce. Ziua are anumite provocari si ti se pare ca le faci fata cu greu, in conditiile in care energia iti este cam cazuta. Poate este bine sa te retragi din agitatia cotidiana ca sa analizezi la rece situatia. Accepta lucrurile asa cum sunt si nu opune rezistenta la ce se intampla. Nu poti schimba tu situatiile, deci iti ramane doar sa iti cresti tu starea de spirit ca sa te descurci.

