Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de SÂMBĂTĂ 25 MAI 2019. În sfarsit e mai bine!

Luna este in Varsator in acest weekend, deci azi e o zi perfecta pentru distractie si prietenie plus calatorit liber de colo colo. Fara atasamente, obligatii, stres, sa avem o zi sociabila si in exterior, cu atat mai mult cu cat aceasta Luna in Varsator este in sextil cu Jupiter in Sagetator. Varsatorul si Sagetatorul sunt zodiile care adora cel mai mult libertatea si ele isi dau mana astazi. Toata lumea sa fie libera sa faca ce ii place in timp ce isi respecta prietenii.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In ultimele zile, energia astrala a facut sa fie mai dificil sa iti implinesti visele si planurile. Unele obstacole, intarzieri, sabotari te-au sacait, probabil. Bucura-te, pentru ca aceste energii se schimba si evenimentele incep sa ia o turnura pozitiva, ceea ce inseamna ca esti in stare sa mergi mai departe cu ce ai de facut si sa obtii rezultate bune.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Alege speranta si gandirea pozitiva azi. Te va ajuta sa iti implinesti cu succes obligatiile zilei si sa scapi de orice negativitate ce te trage in spate. Ar trebui totodata sa incerci sa iti limitezi tendinta de a fi incapatanat si absolut. Daca esti deschis la ce au si altii de spus, poti gasi solutii pe care de unul singur nici nu le imaginezi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai cam multe farfurii zburatoare in mainile tale si asta te face sa te simti coplesit, chiar daca fiecare este plina cu lucruri bune. Ia-o mai incetisor si cu rabdare si metodic abordeaza-le pe rand. Doar asa iti poti asigura si putin respiro. Cu actuala configuratie planetara, daca ai o abordare ponderata si metodica te vei bucura pe rand de tot ce ti-ai propus.

