Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de VINERI 3 IANUARIE 2020. Marte, planeta acţiunii şi energiei, intră în Săgetator! Drum deschis!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 3 IANUARIE 2020; astazi este ziua in care Marte, planeta rosie a energiei, actiunii, impulsului intra in Sagetator dupa sase saptamani de stat in enigmaticul Scorpion. Marte ne va creste dorinta de a calatori, de a explora...poate iarba e mai verde mai incolo dar nu vei sti pana cand nu te vei duce sa vezi. E placut sa putem sa ne desfacem aripile putin si sa ne bucuram de spiritul de aventura.