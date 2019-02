Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICA 3 FEBRUARIE 2019. Venus intra in Capricorn, schimbare in relatii!

In Capricorn, Venus se transforma intr-o femeie de afaceri sofisticata, disciplinata si ambitioasa.



Asa cum Capricornul ia decizii de viata de parca ar fi decizii de afaceri, la fel si Venus in Capricorn face la fel pe zona relatiilor. In acest tranzit, suntem mai realisti cand vine vorba ce oameni lasam in viata noastra. Suntem mult mai disciplinati in a munci mai mult ca sa obtinem ce dorim. Vrei o relatie serioasa ? Lucreaza la valoarea de sine. Vrei sa ai parte de ceva fabulos ? Munceste ca sa ai. Aceasta este Venus in Capricorn. Ea vrea relatii de lunga durata, deci nu pierde timpul cu oameni de pe urma carora nu ai niciun beneficiu. Capricornul chiar nu pierde timpul.



Afla aici cum iti impacteaza ZODIA tranzitul VENUS IN CAPRICORN!



Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Cel putin o intalnire de azi cu cineva drag iti va livra suficient entuziasm cat sa te tina suficiente zile. Sunt mari sanse ca cineva pe care vei intalni sa ti se para foarte atractiv, chiar sa iti reaminteasca de o persoana foarte speciala tie pe care candva ai indragit-o foarte mult. Daca decizi sa duci lucrurile mai departe, se pare ca nu veti regreta nici unul.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Energia planetara a zilei iti poate restaura simtul umorului si chiar te poate face sa o tot tii in hohote de ras. Daca partenerul tau, curent sau potential, nu este la fel de senzitiv ca tine, ar fi o idee sa iti ponderezi acest entuziasm ce nu va fi inteles la valoarea sa. Se pare ca orice te face sa razi, ceea ce poate curata aerul de stres la un nivel dar poate crea o tensiune suplimentara la altul.



Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Dat fiind contextul planetar al zilei, vei avea nevoie sa fii precaut sa nu te agati de trecut in ceea ce priveste o anumita relatie de cuplu. Daca cineva drag tie iti da de inteles ca ar fi timpul sa mergeti pe drumuri separate, tu stii in adancul tau ca este cel mai bun lucru de facut. Nu opune rezistenta doar de dragul vremurilor trecute.



