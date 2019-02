Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 14 FEBRUARIE 2019. Zi mare, Marte intră în Taur chiar de Ziua Îndrăgostiţilor!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de JOI 14 FEBRUARIE 2019; bucura-te azi de energia iubirii, indiferent daca esti sau nu adeptul sarbatorii Zilei Indragostitilor ! Sarbatoreste dragostea in oricare forma se prezinta ea in viata ta, de la iubirea pentru partener, pentru copii, pentru prieteni, pentru un animal de companie si pana la iubirea pentru viata insasi ! In plus, Marte, planeta energiei, pasiunii si impulsurilor ce te imping spre inainte intra azi in senzualul Taur, dupa ce a stat in Berbec de la 1 ianuarie.