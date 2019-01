Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 31 IANUARIE 2019. Final de luna cu Saturn şi Neptun

Visele se pot implini cu ajutorul lui Neptun si Saturn!

Acest sextil magic dintre Saturn si Neptun este primul aspect dintr-o serie care ne va purta prin tot 2019. care este semnificatia ? Este timpul sa iti iei cel mai fragil, pur si imposibil vis si sa faci pasi concreti sa il implinesti. Nu stii de unde sa incepi, nu ai claritate ? Oportunitatile practice se vor prezenta spre tine si inspiratia vine ca sa iti arate cale. Cu totii urmam pasi mici sau practici acum pentru un mare vis. Dar sunt pasi pe care ii stapanim si ii putem face, la asta ne ajuta Saturn.

Semaforul Universului este pe verde, fii deschis sa vezi solutii care sa te duca spre ce vrei. starea de spirit este buna, Luna este in Sagetator si este bucuroasa, asa sa fim si noi, energici si dinamici, miscand lucrurile din loc.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca un prieten sau persoana iubita a actionat recent total opus felului sau de a fi, azi este o zi buna sa poti afla ce a fost sau este in mintea sa. Fii atent sa nu fortezi prea mult, doar fa-ti cunoscuta intentia ca esti aici si pregatit sa asculti daca doreste sa iti spuna ceva din inima. Va fi apreciat faptul ca iti pasa si faptul ca respecti suficient de mult incat sa asculti. Dar nu o lua personal daca alege sa nu se deschida pentru confidente. Ar putea fi prea curand sau poate ca e ceva de care trebuie sa isi dea seama pe cont propriu.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Conversatiile sunt numele jocului astazi, faptul ca le incepi, le continui si le intelegi. Pune multe intrebari prietenilor, colegilor si strainilor intalniti azi. sari peste vorbitul de complezenta si incearca sa mergi mai in adancimea si profunzimea conexiunii. O persoana intelectuala din viata ta ce te poate intimida are asteptari mari dar vei impresiona persoana cu sinceritatea si determinarea ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Sunt multe de spus pentru lumea fizica, in special azi, cand poti cauta exemple tangibile a ideilor inovatoare sau a noilor concepte filozofice. Aceasta fizicalitate poate exista in mai multe moduri, deci fii deschis la propriu sa iti folosesti mainile in scopuri constructive. Daca construiesti ceva real, iti da o stare crescuta de capabilitate. Chiar si daca doar traiesti un stil de viata mai activ, iti vei intari increderea de sine foarte mult. Ideea este sa fii in miscare concreta fizica, orice alegi sa faci.

