Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 20 MAI 2019. Cum începem săptămâna?

Dupa ce Luna a fost plina, urmeaza o perioada de recompense. Ai muncit sustinut pentru ceva in ultimul timp si acum vine clipa sa mai culegi si roade. Opteaza pentru un start usor al zilei. Exista si un aer de noroc azi pentru ca Luna este in conjunctie cu Jupiter. Ia vezi ce iti trimite Universul frumos si mai ales recunoaste acest dar !

Intram intr-o saptamana in care activeaza brusc energia specifica GEMENILOR. Soarele intra in zodia Gemeni, Mercur cel vorbaret intra in vorbareata zodie a Gemenilor, si numai azi nu e maine ! Iata proaspatul HOROSCOP GENERAL al saptamanii 20-26 MAI 2019 aici ! C

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Posibil ca azi sa te confrunti cu ciudate sentimente de inferioritate care nu ar trebui sa te caracterizeze. Intreaba-te de unde vin acestea. Ce poate cauza macar si doar gandul ca nu ai fi suficient de bun, eficient, valoros, frumos, destept ca altcineva ? Cauta-ti trecutul pentru indicii ca sa identifici radacina acestei atitudini. Un moment din copilarie ramas neinteles ce a creat o rana isi revendica acum nevoia de a fi vazut, clarificat, iertat, curatat. Nimeni vreodata nu ar trebui sa se simta inferior pentru ca este o fiinta unica plina cu propriile calitati si misiuni pe Pamant. Insa va trece si asta.

In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba. Viata amoroasa este plina de surprize zi de zi, dar ce ar fi viata fara iubire ? Afla detalii picante in noul Horoscop zilnic dragoste AICI ! Iar horoscopul noii saptamani 20-26 mai 2019 este si el AICI !

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii pe faza in caz ca apar unele sentimente de inferioritate ce nu ar trebui sa te caracterizeze. Este posibil sa traiesi intr-un cartier sau mediu in care oamenii judeca peste masura si isi bazeaza parerile despre tine pe propriile lor conceptii si perceptii ce nu au, de fapt, legatura cu cine esti tu si ce e bine sau nu din ce faci. Adevarul este ca nimeni nu e perfect si nu are dreptul sa judece, cu atat mai mult cu cat fiecare doreste sa corespunda in ochii altora. In spatele judecatii cuiva sta multa insecuritate proprie. Tine-te departe de a judeca sau de a te considera victima unor asa zis "judecatori stie tot" ca sa iti mentii nivelul de liniste si implinire neatins.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu cumva sa lasi frica de esec sa te opreasca din a face lucruri. Sunt mereu multe posibilitati disponibile din care sa alegi, chiar infinite, si daca simti dezamagire pentru ca ai incercat ceva este foarte bine, altfel nu ai sti ce ti se potriveste si ce nu, ce iti place si ce nu. Frica de esec este doar pentru cei ce se tem sa traiasca. Nu lasa o respingere sa te opreasca din a obtine ceea ce vrei. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba. Viata amoroasa este plina de surprize zi de zi, dar ce ar fi viata fara iubire ?

