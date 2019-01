Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 28 IANUARIE 2019. Prima Lună în Scorpion după eclipsă are un mesaj!

Mai sunt doar cateva zile si se termina prima luna a anului 2019 si putem realiza ca avem toate informatiile necesare de a lua o decizie si de a merge tot inainte intr-o zona importanta a vietii noastre.

Iar ce bucatica de puzzle lipseste va iesi la iveala in saptamana ce incepe azi. Nu e nicio graba. Foloseste aceasta saptamana, ce este o faza de reasezare a lucrurilor dupa tumultul lunii ianuarie, ca sa lasi ultimele bucati de puzzle sa se aseze la locurile lor. Deja Luni saptamana viitoare vei fi pregatit sa dai total o fila si sa faci pasi proaspeti inainte !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti multumi Lunii in Scorpion pentru intensitatea ta emotionala si pentru intelegerea ta profunda fata de altii. Esti destul de destept sa stii sa folosesti tot ce iti dicteaza intuitia in avantajul tau. Puterile tale de perceptie extrasenzoriale te pot ghida spre ceva ce e bine sa stii despre o autoritate din viata ta. Acest lucru te ajuta sa anticipezi cu usurinta nevoile acestei persoane si sa ii implinesti anumite asteptari.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu Luna in emotionalul Scorpion azi, vei dori sa fii aproape de cineva cu care simti ca ai o conexiune speciala. Te vei simti in special atras spre cineva ce vorbeste acelasi limbaj spiritual cu tine si iti intelege credintele. El sau ea pot intelege prin tot ce treci intr-un fel in care altii nu pot, deci esti confortabil(a) sa te deschizi in fata sa despre orice are loc acum in viata ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Numai munca si cat mai putina distractie te face angajatul care multumeste cu usurinta orice autoritate. Cu Luna in determinatul Scorpion si cu capacitatile tale productive, azi te vei ocupa destoinic de tot ce inseamna munca profesionala. Tu ai inspiratii cheie care te fac sa stralucesti in job. Astfel, nu vei pierde vremea in sarcini ce nu se potrivesc cu punctele tale forte. In timp ce esti perfect capabil sa te ocupi de toate treburile tale, nu iti strica sa auzi si parerea unui coleg cu mai multa experienta.

