Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 7 MAI 2019. Unul dintre cele mai dure tranzite are loc azi!

Astazi, Venus este in cuadratura cu Saturn in Capricorn care e retrograd pana pe 18 septembrie. Acest aspect este unul din cele mai provocatoare dintr-o relatie si poate activa frica de respingere din relatiile noastre, sentiment neplacut care ne face inima sa bata mai tare, de frica.

Acest tranzit astral poate adauga stres intr-o relatie intima din cauza sentimentelor negative, distantarii sau a altor probleme relationale. Multe din acestea apar doar din cauza fricii de a fi criticati. Practic, nu suntem o companie placuta unii pentru altii azi. Ca sa mentinem armonia in relatii, ar fi bine sa petrecem mai mult timp singuri dar sa nu ignoram afectiunea si iubirea pe care putem totusi sa o dam si sa o primim. Daca punem efort de bunavoie ca sa fie bine, se reduce riscul de drama in relatii.

Este firesc sub aceasta influenta sa te simti singur si deprimat, conditie normala pentru viata umana. Insa va trece repede si vei reveni la o existenta armonioasa si pasnica. Si banii sunt legati de acest tranzit, deci evita tendinta sa ii risipesti.

Daca cineva apropiat se indreapta spre tine pentru suport, il vei dezamagi daca il lasi balta sau ii intorci spatele. Oricat ai fi de cazut ca stare, mentine-ti canalul inimii deschis.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Interactiunea cu oamenii azi pare sa fie ceva cam prea mult pentru tine. Venus in semnul tau in cuadratura cu Saturn creaza dificultati in socializare si te provoaca sa fii nerabdator. Cu alte cuvinte, nu esti cea mai placuta persoana sa fii in preajma si pentru tine acest lucru este in regula. Pana la urma, ca un semn de foc independent de esti, uneori chiar iti face bine sa fii pe cont propriu. Poate ca nu e ce isi doresc cei apropiati tie, deci fa un efort sa fii amabil atat cat poti, Berbecule. Daca demonstrezi ca ai si sensibilitate ii inspiri pe oameni sa te trateze la fel.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti pe cont propriu cand vine vorba in a-ti recunoaste valoarea de sine. Cuadratura dura dintre Saturn si Venus, coordonatorul tau, se poate simti pentru tine ca un test al increderii tale in tine. Asta este cu atat mai adevarat daca iti este activata o veche frica de a arata lumii cine esti cu adevarat, cu rani si imperfectiuni cu tot. Ai nevoie de curaj sa fii tu insuti, Taurule, in mod particular daca cineva te pune la pamant. O asemenea situatie si intamplare poate avea loc, insa in tot cazul tu sa fii pregatit sa te iubesti pe tine indiferent cine ce iti spune sau iti face.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Azi nu esti in starea de spirit pentru conexiuni superficiale. Venus este in cuadratura dura cu Saturn cel stoic iar tu poti decide sa petreci timp singur sau sa te indrepti spre un prieten intelept pentru o conversatie profunda. O astfel de intalnire iti ridica starea de spirit si iti aduce constientizari despre ceva ce gandesti. Se pare ca este o zi in care simti nevoia sa te exprimi. Ce ai nevoie sa spui, Geamanule ? Revino in contact cu inima ta ca ea sa iti lumineze raspunsul.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO