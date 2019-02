Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 6 FEBRUARIE 2019. Cum stai cu stresul azi?

Luna in Pesti ne da un respiro binevenit dupa ritmul intens al ultimelor zile. Pe masura cu Luna capata distanta fata de Soare, si tu capeti incet incet o alta perspectiva asupra unui subiect din viata ta atins de Luna Noua de acum 2 zile, perspectiva la care nu te gandeai. Ce trebuie facut diferit ?

Urmeaza-ti usurinta si simte usurinta.

Trairile pot ocupa loc fruntas azi, cu Luna in Pesti, si orice slabiciune emotionala poate iesi la rampa. Dar e bine sa fii pregatit si pentru hrana spirituala la indemana. Pune-ti muzica preferata sau meditatia, picteaza, scrie in jurnal, fa o baie cu spuma si uleiuri esentiale, fa orice care te face fericit fara sa cazi in capcana intunecata a milei de sine. Alege intelept !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Doresti sa te simti bine despre tine si despre ce faci ca munca, sa ai mai multa motivatie si sa faci eventual o miscare noua in cariera. Poate lucrurile au devenit cam agitate, poate simti ca nu te mai reprezinta, dar inca ai energie si timp sa te ocupi de toate si sa pui la punct prioritatile. Insa ai nevoie de un job la care nu doar sa fii bun ci pe care sa il iubesti, sa muncesti pentru superiori care sunt blanzi si intelegatori si sa ai o sustinere in viata care sa te faca sa fii mai deschis si clar.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Povesti de iubire din trecut pot veni sa te bantuie si sa te faca sa reflectezi asupra credintelor tale si a posibilitatilor viitoare. Nu le lasa sa iti domine mintea daca ele au avut dezamagiri sau ti-au rupt candva sufletul. Ce ai nevoie este claritate asupra tiparelor tale si ceva bun spre care sa te uiti in viitor. Mai bine cauta care sunt motivele pentru acele alegeri care nu au avut niciun sens, care nu au dus la nimic bun. Tu esti azi persoana care esti din cauza a tot ce a fost in spate.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poti avea tendinta sa ii judeci pe anumiti oameni carora nu le prea pasa de traditii si de aspecte de familie care pe tine te tin in priza si in sentimentul ca ai unde sa te reintorci numit "acasa". Dar nu judeca oamenii daca nu poti vedea imaginea de ansamblu a vietii lor. Ramai detasat si in compasiune, bland cu altii si cu tine. Aceasta atitudine de gentilete iti va da toate informatiile de care ai nevoie ca sa intelegi total persoana din fata ta.

