Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 8 MAI 2019. Mercur şi Uranus deschid cutia Pandorei!

Oameni imprevizibili pot aparea in viata ta, idei radicale, revolutionare te pot cuprinde si posibilitati fel si fel pot face parte din viata ta.

Vanturile schimbarii sunt dezlantuite si ele sunt activate de gandurile si comunicarea lui Mercur influentate de ce are de gand Uranus sa schimbe in vietile noastre. Da sansa noului sa te surprinda si nu elimina din start ceva ce poate sa fie de o valoare neasteptat de mare pentru tine. Oricat de nebunesc este ce auzi, mentine-ti mintea deschisa.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Iti este activata gandirea despre moduri neobisnuite prin care ai putea sa iti cresti veniturile. Desteptul Mercur face echipa cu neconventionalul Uranus in zona ta de bani, deci o idee profitabila potentiala iti poate capta atentia. Totusi, ai nevoie sa faci anumite cercetari ca sa iti dai seama daca este brilianta, inovatoare sau complet nepractica. Cu Uranus in scena, fezabilitatea nu este in cantitate mare. Totodata, exista si posibilitatea ca ideea sa fie geniala dar prea devreme fata de timpul sau, deci e bine sa o lasi deoparte deocamdata. Nu te lasa distras de o oportunitate care e prea frumoasa sa fie reala.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cuvintele tale pot soca unii oameni azi. Desteptul Mercur face echipa cu rebelul Uranus in zodia ta, deci a-ti rosti adevarul gol golut iti va fi foarte usor, poate prea usor pentru cei care sunt obisnuiti cu conversatiile tale pline de tact. Poate ca ti-ai atins si tu limita de a tine ceva in tine si simti ca este acum sau niciodata sa spui ce ai de spus. Uneori a agita lucrurile este un lucru bun, Taurule. Ai tendinta sa te intepenesti in rutina pana cand esti impins spre o schimbare iar Uranus este planeta schimbarii deci fii pregatit pentru asa ceva.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

O inspiratie stralucita te poate lua prin surprindere. Coordonatorul tau Mercur face echipa azi cu Uranus in zona ta de subconstient si iti da acces la parti ascunse din psihicul tau. Aceasta influenta iti creste sansele sa primesti raspunsuri la intrebari din mintea ta sau iti arata o cale de a-ti vindeca inima. Ia-ti timp pentru pace si tacere ca sa sustii procesul. Mai mult, ai putea primi inspiratii din trecut, din copilarie sau chiar din alta viata care sa explice o situatie curenta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO