Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 10 MAI 2019. Destinul ne dă noi indicii azi!

Armonizarea Soarelui cu Nodurile Lunare in Rac si Capricorn, aducandu-ti mai mare claritate despre destinul tau, claritate ce ti-a lipsit pe unele aspecte.

Este momentul tau sa conectezi punctele intre ele, sa unesti trecutul cu viitorul intr-o singura poveste care capata sens. Acum intelegi cum trecutul te-a adus unde esti acum si faptul ca exista oportunitati ce se deschid spre viitor. Acest aspect astral important te ajuta sa faci si tu propriile conexiuni karmice. Te asteapta intalniri importante sau poti simti un deja vu fata de cineva pe care abia il intalnesti. Aproape ca Universul iti cere direct sa nu te mai tii agatat de ce este familiar si sa indraznesti sa faci un salt in necunoscut azi.

Luna se muta azi pentru tot weekendul din stralucitorul Leu si te poti pregati pentru o seara de Vineri plina de entuziasm. Esti pregatit sa te distrezi si sa ocupi centrul scenei ? Luna in Leu se ocupa de buna dispozitie a tuturor, stare de care chiar avem nevoie dupa aceasta saptamana.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mai putin este de fapt mai mult, ar trebui sa iti fie mottoul zilei, Berbecule. Cu cat tai mai multe aspecte din anumite domenii ale vietii tale, cu atat mai mult loc faci ca sa iti vina noul si experiente interesante si utile. Mergi inainte si spune NU oamenilor daca asa simti si nu te invinovati pentru asta. Ai grija de tine si de nevoile taler asa cum stii sa ai grija mereu de nevoile celor din jurul tau.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Universul ti-ar putea cere sa incetinesti rimtul astazi, Taurule. Fie ca vine sub forma unei julituri in genunchi cand alergi sau a unui ambuteiaj de trafic cand te grabesti sa ajungi undeva, trebuie sa vezi mesajul si sa asculti de el. Cheia pentru tine acum este sa nu devii prea emotional urmare a acestei incetiniri. Retine ca este pentru binele tau. Nu te plange despre asta, doar adapteaza-te.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Impartaseste din abilitatile tale azi, Geamanule. Vei vedea ca pe masura ce te implici in rolul profesorului vei invata mai multe decat daca ai tine informatia pentru tine. Vei fi provocat in acest sens in moduri pe care nu le credeai posibile. Poate ca vei fi fortat sa faci o oarecare cercetare atunci cand apar intrebari pe care nu stii sa le raspunzi. Astfel vei sti si mai multe si vei putea sa le dai mai departe. Cine stie pentru cine, de fapt, erau aceste informatii necesare...

